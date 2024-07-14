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«Ощущаем рост интереса к клубу». Президент «Сан-Хосе» — о влиянии прихода Селебрини

«Ощущаем рост интереса к клубу». Президент «Сан-Хосе» — о влиянии прихода Селебрини
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Президент «Сан-Хосе» Джонатан Бичер заявил, что ощутил рост интереса к клубу со стороны нейтральных болельщиков благодаря приходу в клуб нападающего Маклина Селебрини. 18-летний форвард был выбран «Шаркс» под общим первым номером на драфте НХЛ — 2024.

«Давайте начнём с очевидного – стало больше внимания и интереса к нашему клубу со стороны поклонников хоккея по всему штату, увеличилась медиаактивность. Болельщики других команд стали обращать на нас больше внимания. Мы ощущаем рост интереса к нашему клубу», – цитирует Бичера San Jose Hockey Now.

После подписания контракта с Селебрини «Сан-Хосе» показал лучший результат с 2017 года по продажам атрибутики за один день в межсезонье. В клубе ожидают рост посещаемости в следующем сезоне.

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