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Дементьев рассказал о причинах решения КХЛ стать независимой от ИИХФ

Дементьев рассказал о причинах решения КХЛ стать независимой от ИИХФ
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Хоккейный агент Алексей Дементьев поддержал решение Континентальной хоккейной лиги стать независимой от Международной федерации хоккея.

«Я, скорее, поддерживаю отделение КХЛ от ИИХФ, потому что это в большей степени освобождает рынок от излишней бюрократии. На данные пожертвования за трансферные карты, в принципе, и существует ИИХФ. Но для чего это нужно клубам и организациями — мне понять сложно. Поэтому, думаю, в этом кроется основной аспект выхода из-под юрисдикции ИИХФ», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока.

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