Дементьев рассказал о причинах решения КХЛ стать независимой от ИИХФ

Хоккейный агент Алексей Дементьев поддержал решение Континентальной хоккейной лиги стать независимой от Международной федерации хоккея.

«Я, скорее, поддерживаю отделение КХЛ от ИИХФ, потому что это в большей степени освобождает рынок от излишней бюрократии. На данные пожертвования за трансферные карты, в принципе, и существует ИИХФ. Но для чего это нужно клубам и организациями — мне понять сложно. Поэтому, думаю, в этом кроется основной аспект выхода из-под юрисдикции ИИХФ», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока.