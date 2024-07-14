Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что мечтает возглавить сборную России и сыграть с национальной командой на чемпионате мира и Олимпиаде.

– Вы поставили уже перед собой следующую цель после победы в Кубке Гагарина?

– Естественно, цель – повторить этот успех, выиграть ещё не один раз Кубок Гагарина. Ещё одна хотелка – это возглавить сборную, съездить с ней на чемпионат мира, Олимпиаду и так далее.

— А есть ли мечта возглавить команду НХЛ?

– Амбиции у всех есть, но я реально смотрю на вещи. Если таким звёздам НХЛ и состоявшимся тренерам, как Ларионов и Фёдоров, не дают работу в НХЛ, то что уж обо мне говорить, — приводит слова Разина «Советский спорт».

Напомним, в минувшем сезоне вместе с «Металлургом» Разин завоевал Кубок Гагарина, ставший третьим в истории клуба. Для главного тренера этот Кубок Гагарина стал первым в карьере, ранее у него не получалось зайти дальше первого раунда плей-офф.