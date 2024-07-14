Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц заявил, что низкий налог в некоторых штатах США помогает привлекать игроков НХЛ. Нэшвилл является одним из немногих рынков НХЛ, где игроки команды могут сохранить больше своих денег, поскольку в Теннесси не взимается подоходный налог штата.

«Я думаю, что это преимущество, потому что вы можете сохранить больше своих денег. Нет сомнений, что это небольшое преимущество. Но когда вы говорите об игроках уровня Стивена Стэмкоса, Джонатана Маршессо, которые являются серийными победителями, парнями, которые уже сделали хорошую карьеру, заработали много денег, это не является решающим фактором.

Но это, вероятно, немного помогает средней группе игроков. Элитные игроки, лучшие игроки, просто ищут место, которое серьёзно настроено на победу и где они вписываются в платёжную ведомость. Я думаю, это касается больше ребят, которые находятся на втором и третьем уровне в вашей команде», — цитирует Тротца RMNB.

«Нэшвилл Предаторз» стали рекордсменами в первый день открытия рынка свободных агентов, потратив $ 111,5 млн на четырёх игроков. Тремя их наиболее яркими приобретениями стали звёзды Стивен Стэмкос ($ 32 млн), Джонатан Маршессо ($ 27,5 млн) и Брэди Шей ($ 49 млн).