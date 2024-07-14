Нападающий системы «Трактора»: хочу получить вызов в КХЛ, ведь время идёт

19-летний нападающий системы «Трактора» Никита Телегин заявил, что хочет дебютировать за главную команду в КХЛ в следующем сезоне, потому что готов физически соревноваться со взрослыми хоккеистами.

– Вы готовы полноценно перейти на взрослый уровень?

– Думаю, да. Я уже сыграл в ВХЛ 13 матчей, поэтому понимаю, что это за хоккей.

– Тяжело даётся игра в тело со взрослыми?

– Да. Я чувствовал, что мне тяжело даются хиты и силовая борьба, ведь в ВХЛ играют уже физически сформировавшиеся мужчины. Этим летом моя подготовка была направлена на то, чтобы окрепнуть.

Мне очень хочется получить вызов в первую команду, открыть для себя что-то новое. Время ведь идёт, моложе мы точно не становимся. Нужно уже смотреть в сторону КХЛ, стараюсь становиться лучше. Конечно, мне очень хочется сыграть свои первые матчи на уровне КХЛ в составе родного клуба. Я благодарен «Трактору» за все эти годы, – цитирует Телегина пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Белых Медведей», где набрал 29 (10+19) очков в 39 играх регулярки и «Челмет» (4 очка в 13 матчах). В минувшем сезоне КХЛ «Трактор» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил в серии «Локомотиву» (0-4).