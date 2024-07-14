«В ИИХФ только вякнут, и никого из них не будет». Кожевников — о влиянии НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, почему Международная федерация хоккея не выдвигает никаких санкций НХЛ, которая никак от них не зависит. Ранее КХЛ решила стать независимой от ИИХФ, от которой теперь многие эксперты ждут ответных санкций.

«Ну а как они могут к НХЛ придираться. Те даже на Олимпиаду не едут, если не хотят, о чём мы говорим. НХЛ вообще их посылает. И мы будем так же. Но иностранные команды-то есть, мы же не знаем, как это на них будет влиять. Они же на первенстве мира участвуют. Так что здесь будут вставлять нехорошие какие-то палки в колёса. Там же одни негодяи, ну о чём мы говорим?! Мягко говоря, одни негодяи!

– Но ведь на сборные США и Канады никто никаких санкций не накладывает, учитывая независимость НХЛ.

– Да конечно. Они только вякнут, и никого из них не будет. Ни французов, ни шведов, этих подонков. Я уже не говорю о такой шушере, как латвийцы, и прочих, — цитирует Кожевникова «Татар-информ».