Барабанов попал в список 18 лучших свободных агентов на рынке НХЛ по версии Daily Faceoff

Российский нападающий Александр Барабанов попал в список 18 лучших свободных агентов на рынке НХЛ по версии Daily Faceoff. Россиянин до сих пор находится без контракта, отыграв прошлые два сезона в составе «Сан-Хосе».

Лучшие 18 свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ по версии Daily Faceoff:

Вратарь: Кевин Ланкинен (последний клуб – «Нэшвилл»);

Защитники: Тайсон Бэрри («Нэшвилл»), Тони Деанджело («Каролина»), Оливер Чюлингтон («Калгари»), Джастин Шульц («Сиэтл»), Джон Клингберг («Торонто»);

Нападающие: Джеймс ван Римсдайк («Бостон»), Дэниэл Спронг («Сиэтл»), Тайлер Джонсон («Чикаго»), Кевин Лабэнк («Сан-Хосе»), Майк Хоффман («Сан-Хосе»), Макс Пасиоретти («Вашингтон»), Якуб Врана («Сент-Луис»), Ник Казинс («Флорида»), Александер Нюландер («Коламбус»), Кэл Клаттербак («Айлендерс»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Филип Задина («Сан-Хосе»).

В прошедшем сезоне российский нападающий провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 46 встреч, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять передач, набрав в сумме 13 очков при показателе полезности «-24».