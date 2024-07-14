«Хочется руководству доказать, что они были неправы». Разин — о принципиальном сопернике

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин завил, что «Автомобилист» является принципиальным соперником для него, так как руководство екатеринбургского клуба отказалось от услуг специалиста. Разин возглавлял «Автомобилист» с 2015 по 2016 год и за это время вышел с клубом в плей-офф.

– Существуют ли в КХЛ для вас принципиальные соперники уже как для тренера?

– Прежде всего это «Автомобилист», потому что это единственный клуб, руководство которого меня как тренера отчислило, выгнало. Естественно, мне хочется этому руководству доказать, что они были неправы, — приводит слова Разина «Советский спорт».

В минувшем сезоне вместе с «Металлургом» Разин завоевал Кубок Гагарина, ставший третьим в истории клуба. Для главного тренера этот Кубок Гагарина стал первым в карьере, ранее у него не получалось зайти дальше первого раунда плей-офф.