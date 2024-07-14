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Хмелевски выложил в соцсеть фотографию Трампа, на которого было совершено покушение

Хмелевски выложил в соцсеть фотографию Трампа, на которого было совершено покушение
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски опубликовал пост в своей соцсети с Дональдом Трампом, на которого было совершено покушение. На кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время его предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). Политик был ранен в ухо, но чувствует себя хорошо.

Фото: соцсети Хмелевски

Напомним, нападающий является уроженцем США. Хмелевски родился в Хантингтон-Бич, Ориндж, штат Калифорния.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 24-летний американский форвард провёл шесть матчей, в которых записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач. В регулярном чемпионате в его активе 56 (27+29) очков в 67 играх. Всего в КХЛ на счету Хмелевски 146 матчей, в которых американский форвард набрал 116 (59+57) очков.

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