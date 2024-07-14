Назаров: в России сыграют лучшие хоккеисты мира, а в США стреляют в кандидата в президенты

Известный тренер Андрей Назаров оценил последние новости в КХЛ и прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«В нашем хоккее всё идёт своим чередом. Впереди мощный матч с участием российских звёзд КХЛ и НХЛ, болельщикам удастся посмотреть на лучших хоккеистов мира, которые сыграют в Москве. Не за горами предсезонные турниры, а затем старт регулярного чемпионата. Интересно, как поменяется лига после возвращения лимита на легионеров в пять человек, а также полной самостоятельности и выхода из-под юрисдикций ФХР и ИИХФ. Будем внимательно следить.

В Америке дела гораздо хуже, там совсем не до хоккея. Кубок Стэнли давно ушёл на второй план. Недавно я говорил, что там творится настоящая политическая предвыборная комедия. Так вот теперь она переросла в трагикомедию. В кандидата в президенты там стреляли со 100 метров, то есть едва ли не в упор. Делайте выводы», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.