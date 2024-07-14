Лучший бомбардир МЧМ-2024 рассказал, почему он выбрал выступать за США, а не за Канаду

Лучший бомбардир МЧМ-2024 Каттер Готье рассказал, почему решил играть за сборные США, а не Канады. Отец 20-летнего нападающего является бывшим канадским вратарём, а мать имеет американское гражданство.

«В детстве у меня была возможность выбора, за какую сборную мне выступать. Я мог сыграть за США и потом попасть в программу USNTDP или за Канаду и отправиться в юниорские лиги. Мой отец играл в юниорской лиге Онтарио и сказал мне выбирать США. Я очень рад, что он помог мне сделать этот выбор, который дал мне гораздо больше перспектив», – цитирует Готье Sportskeeda.

В прошлом сезоне Готье выступал в NCAA за Бостонский колледж, в составе которого забросил 38 шайб, что является лучшим показателем ассоциации с сезона-1999/2000. Также молодой нападающий стал лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата мира — 2024, на котором в составе сборной США набрал 12 (2+10) очков, приведя свою команду к золотым медалям.