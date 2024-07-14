Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил возможное возвращение нападающего Александра Барабанова в КХЛ. Форвард последние четыре сезона выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и до сих пор находится без контракта.

— Казанцы ведут переговоры с Александром Барабановым. Насколько это усиление?

– Мы же особо не видели Барабанова. Я видел его в некоторых матчах НХЛ – ну, играет в своём стиле, боец. Да, с опытом человек, хороший работяга. Но он же не показывает ничего феноменального. То, что казанцы с ним договариваются, – это вовсе не большой плюс, — цитирует Кожевникова «Татар-информ».

В прошедшем сезоне российский нападающий провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 46 встреч, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять передач, набрав в сумме 13 очков при показателе полезности «-24».