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Матвей Мичков — второй в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic

Издание The Athletic опубликовало свой рейтинг претендентов на приз лучшему новичку сезона-2024/2025 НХЛ. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков занял в этом рейтинге второе место.

Первое место занял 18-летний форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Первый номер прошедшего драфта получил 50% голосов и считается главным претендентом на «Колдер Трофи» в следующем сезоне.

19-летний Мичков получил 34,4% голосов. Напомним, россиянин подписал трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией» 1 июля. Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

На третьем месте оказался нападающий «Далласа» Логан Станковен, который уже имеет опыт выступления в НХЛ. 23-летний форвард набрал лишь 3,1% голосов.

В завершившемся сезоне КХЛ Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.