Труба внёс «Детройт» в список команд, недоступных для обмена, после публикации слухов

Бывший генеральный менеджер «Рейнджерс» Нил Смит обсудил продолжающийся конфликт капитана «синерубашечников» Джейкоба Трубы с клубом из Нью-Йорка. Ранее защитник был близок к обмену в «Детройт», но семейные обстоятельства не позволили сделке свершиться.

«Что меня удивляет в этой ситуации, так это то, что руководство клуба позволило этому случиться публично. А потом они пошли к Трубе и попросили список из 15 команд, в которые его нельзя будет обменивать. И что произошло? Конечно, он включил «Детройт» в этот список, потому что слухи уже были обнародованы.

К сожалению, всё это может привести к ухудшению отношений между Трубой и командой и негативно повлиять на игру защитника на льду. Им придётся с этим справиться», — сказал Смит в подкасте Hockey Night NY.