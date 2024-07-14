«Не мы стали инициаторами». Вайсфельд оценил решение КХЛ стать независимой от ИИХФ

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги обрести независимость от Международной федерации хоккея. Ранее КХЛ решила стать независимой от ИИХФ, от которой теперь многие эксперты ждут ответных санкций.

«Начнём с того, что не мы стали инициаторами. Это первое. Во-вторых, если они не дают нам участвовать в соревнованиях, то у меня возникает вопрос: «А они нам зачем?» В принципе для чего нам ИИХФ? Для того, чтобы участвовать в международных соревнованиях. А если они нас туда не пускают, то какие у нас с ними ещё могут быть общие дела, кроме соревнований? Понятно, что худой мир лучше доброй ссоры. Но суть в том, что не мы стали инициаторами этой всей истории. Ну и что, нам теперь перестать играть в хоккей после этого? Значит, мы должны развивать хоккей у себя в стране», — сказал Вайсфельд в интервью «РБ Спорт».

После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока.