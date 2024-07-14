В The Hockey News оценили уровень давления, которое испытывает Марнер в «Торонто»

Журналист НХЛ Адам Прото оценил ситуацию, в которой оказался звёздный нападающий «Торонто» Митчелл Марнер. Форвард подвергся очередной порции критики после вылета «Торонто» в первом раунде прошедшего плей-офф. Слухи об обмене форварда усилились после очередного поражения в первом раунде Кубка Стэнли.

«Давление на Марнера нарастает с каждым сезоном, а после прошлогоднего провала в первом раунде Кубка Стэнли на него оказывается новый уровень давления перед предстоящим сезоном.

Если генеральный менеджер «Лифс» Брэд Треливинг не найдёт способ обменять Марнера этим летом, форвард приедет в тренировочный лагерь клуба в сентябре, столкнувшись с непрекращающимся потоком вопросов в СМИ о его будущем в клубе, когда он вступает в последний сезон своего текущего контракта. Следующей весной спекуляции о нём достигнут новых высот, пока он либо не подпишет многолетнее продление контракта, либо клуб не позволит ему бесплатно выйти на рынок свободных агентов.

Нет никаких сомнений в том, что Марнер – звезда, но за почти десять лет, проведённые в «Лифс», он не смог изменить ситуацию, когда игры имеют наибольшее значение. Его будущее в Торонто в лучшем случае туманно, и даже если он проведёт ещё один выдающийся регулярный сезон, это не будет иметь никакого значения, если «Лифс» не пройдут далеко в плей-офф», — цитирует журналиста The Hockey News.