Pensburgh: Тарасенко уже не тот бомбардир, но всё равно был бы полезен «Питтсбургу»

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли клуб «Питтсбург Пингвинз» выдвигал предложение о сотрудничестве правому российскому нападающему Владимиру Тарасенко, но тот предпочёл другой контракт. Об этом сообщает Pensburgh.

«Пингвинз» пытались подписать Владимира Тарасенко, хотя он предпочёл вместо этого двухлетний контракт от «Детройта». Тарасенко в свои 32 года уже не тот бомбардир с 40 голами, каким он был когда-то, но всё равно был бы полезен «Питтсбургу», — сказано в сообщении.

Вместо «Питтсбурга» Тарасенко выбрал двухлетний контракт с «Детройтом», хотя, по мнению руководства клуба, смог бы помочь в достижении целей, которые «Пингвинз» поставили на предстоящий сезон. В сезоне-2023/2024 команда стала 19-й в общей турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ и не смогла попасть в плей-офф.

В минувшем сезоне Тарасенко провёл на льду 76 игр и заработал 55 очков (23+32).

В марте 2024 года был подписан «Флоридой» в качестве усиления перед плей-офф и в составе этой команды завоевал свой второй Кубок Стэнли. Первый был в 2019 году составе «Сент-Луиса».

В 2025 году заканчивается контракт «Пингвинз» с Сидни Кросби. По некоторым версиям они продолжат сотрудничество, однако официально это не было подтверждено.