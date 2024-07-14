Левшунова назвали главным проспектом «Чикаго», Канцеров — вне топ-15

Белорусский хоккеист, второй номер прошедшего драфта Артём Левшунов стал первым в рейтинге перспективных хоккеистов «Чикаго Блэкхоукс». Рейтинг представил Chicago SunTimes.

«Чикаго» объявил о подписании белорусского защитника на трёхлетний контракт неделю назад. Вероятно, Левшунов начнёт сезон в фарм-клубе «Чикаго» — «Рокфорд Айсхогс», но именно у него есть высокие шансы продолжить карьеру в высшей лиге.

Левшунов прошлый сезон провёл в NCAA, заработав 35 (9+26) баллов в 38 матчах.

Роман Канцеров, который провёл последний сезон в магнитогорском «Металлурге», занял в этом рейтинге лишь 17-е место. Несмотря на успешный сезон и набранные 13 очков в 23 играх серии плей-офф, после подписания он будет готов к НХЛ только к 2026 году.