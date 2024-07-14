«Эдмонтон» — фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic, у «Флориды» 0 голосов

Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» — главный претендент на завоевание Кубка Стэнли в предстоящем сезоне-2024/2025 по версии издания The Athletic. Он набрал 46,9% голосов, а вот «Флорида», являющаяся действующим победителем турнира, не смогла попасть в рейтинг претендентов.

Главным соперником «Эдмонтона» в финале, согласно рейтингу, в следующем сезоне может стать «Нью-Джерси Дэвилз», у него 31,3% голосов, или «Нью-Йорк Рейнджерс» (25,0%), который в минувшем сезоне занял первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции, но уступил в финале плей-офф конференции.

Самым главным разочарованием в следующем сезоне может стать «Каролина Харрикейнз». Проголосовавшие считают, то именно на эту команду будут возлагаться самые большие надежды, но она вылетит в первом раунде плей-офф.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» не стала первым клубом ни по одному из вопросов, однако голосующие уверены, что команда на 100% попадёт в плей-офф. Отметим, что для «Флориды» этот финал стал вторым подряд, но в сезоне-2022/2023 они уступили в борьбе с «Вегас Голден Найтс».