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Шестёркин рассказал, как Свечников извинился перед ним после серии с «Каролиной»

Шестёркин рассказал, как Свечников извинился перед ним после серии с «Каролиной»
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Российский хоккеист, вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как нападающий «Каролины» Андрей Свечников в рамках матча 1/2 финала конференций въехал в него, когда тот выкатился за пределы ворот.

— Момент, когда тебя сбил Свечников, ты полез с ним разбираться?
— Я не разбираться, куда бы он, моя махина такая. Просто по-русски пытался пообщаться немножко, ничего особенного. Он просто молчал и пытался спровоцировать, чтобы его кто-то ударил и поехали на обоюдку.

После серии на рукопожатии он извинился, сказал, что не хотел. Это хоккей, всё бывает, я понимаю, — рассказал Шестёркин в выпуске подкаста на YouTube-канале Черкас Атлант.

Напомним, инцидент произошёл по ходу первого периода встречи, в разбирательствах приняли участие все игроки, которые на тот момент находились на льду, но в масштабную драку это не переросло.

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