«Может, не был бы я Игорем, если бы не делал так». Шестёркин — о своей агрессии

Вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», российский хоккеист Игорь Шестёркин заявил, что планирует работать над своей агрессивностью во время матчей, однако у него это не всегда получается.

— Ты сам грозный, ощущение, что судьи выдали тебе лицензию на отстрел. В одном из матчей ты бьёшь типу блином в лицо, но у судей никакой реакции.

— Думаю, судьи просто не увидели, так бы могли и пять [минут] выписать. В матче с «Чикаго» я попал ему по плечу. Если с блина попасть по лицу, не очень приятно будет, там даже не нужно большой силы.

— Ты говорил, что хочешь работать над головой, думал, что эту агрессию тоже пытаешься вывести или она нормальная? У тебя были конфликты.

— Стараюсь над этим работать, но не всегда получается. Бывает, что встал не с той ноги и ждёшь, чтобы тебе кто-то сделал. Нужно работать [над этим] и не поддаваться эмоциям. Может, не был бы я Игорем, если бы не делал так.

— Прикалывались ли над тобой парни в раздевалке?

— Переживали, что могу пять минут получить, сейчас все выдохнули, когда Ремпе пришёл в команду, есть кому подраться, — рассказал Шестёркин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, в карьере Шестёркина уже бывали случаи, когда он грубо реагировал на соперников. В 2023 году он ударил Тимо Майера в матче с «Нью-Джерси Дэвилз», когда тот упал на него, и получил двухминутный штраф.