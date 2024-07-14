«Хорошо, что я этого не сделал». Шестёркин — о возможном конфликте со скандальным Ремпе

Российский голкипер Игорь Шестёркин объяснил, почему рад, что не стал конфликтовать с тафгаем «Нью-Йорк Рейнджерс», канадским хоккеистом Мэттом Ремпе.

«В первый год, когда его задрафтовали, я находился в Америке и тренировался с ребятами. Приехали молодые ребята, у них лагерь, первый год. Я просто вышел покататься, а там все пытаются доказать и пробиться.

Было упражнение с вылазкой на ближнюю штангу, а у него своеобразное катание, он два метра ростом. Ремпе вылезает, и, получается, когда я сел, у него колено находилось на уровне моей головы. Он вообще без тормозов, не пытался вылезти на пятак, а просто влетел в меня.

Я сначала психанул и хотел пойти разбираться, но слава богу, что этого не сделал, учитывая, что он… Думаю, он бы просто положил мне руку на голову, а я бы своими махал.

В жизни он добрый парень, мы хорошо общаемся», — рассказал Шестёркин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, Ремпе, который проводил свой первый сезон в НХЛ в сезоне-2023/2024, успел запомниться целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры и наносил травмы лидерам соперников.