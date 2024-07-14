Б. Майоров — о независимости КХЛ: это просто наплевательское отношение к интересам сборной

Выдающийся форвард «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров категорически не поддерживает решение КХЛ стать независимой лигой от ФХР и ИИХФ.

«Не вижу смысла рушить структуру, которая правильно и грамотно функционировала не один десяток лет. Во-вторых, это просто наплевательское отношение к интересам сборной. А ведь это лицо нашего хоккея, нашей страны. Как теперь формировать сборную России? Да, КХЛ заявила, что сделала паузу на Кубок Первого канала, бросив кость Федерации хоккея России, но рано или поздно санкции снимут, нашу страну вернут на международную арену, будем участвовать и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира, и на Евротурах.

Каким образом мы соберём сборную на Евротур? Что это будет за команда? А ведь каждый этап Евротура – это часть подготовки к крупному турниру, будь то Олимпиада или чемпионат мира. Создание коллектива – непростой процесс, требующий немало времени. Были бутерброды с рыбой или икрой, а нам оставили только с маслом», — сказал Майоров «Чемпионату».