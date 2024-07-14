Майоров: КХЛ действует в чьих-то интересах, но это можно назвать вредительством хоккею

Легендарный форвард «Спартака» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова экс-президента ИИХФ Рене Фазеля.

«Еще несколько лет назад Рене Фазель, являясь главой Международной федерации высказывал мнение, что вступление европейских клубов в КХЛ будут способствовать разрушению европейских чемпионатов. Теперь, он говорит обратное. Какие он ждёт клубы в КХЛ, и почему он решил, что европейские команды будут вступать в КХЛ? Пока мы видим обратное, от нас ушли финны. После выхода КХЛ из системы ИИХФ непонятная ситуация с минским «Динамо» и «Барысом».

КХЛ действует в чьих-то интересах, только нужно все продумывать и все делать осмысленно. Пока логики я не вижу, как и смысла. Какой плюс для КХЛ? Кроме как вредительством для нашего хоккея это назвать никак нельзя. То, что в КХЛ не будут приезжать сильные легионеры — это факт, а уровень тех, кто будет приезжать, возможно, будет даже ниже, чем у наших игроков. Молодые ребята будут спокойной уезжать в НХЛ, а если договора между лигами не будет, все будут уезжать бесплатно. Как в такой ситуации мы сможем сдержать молодежь? Что будет с нашим хоккеем?» — сказал Майоров «Чемпионату».