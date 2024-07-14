Бейли назвал причину, по которой стоит подписывать контракт с «Сан-Хосе»

Американский хоккеист Джастин Бейли заявил, что главной причиной для подписания контракта с «Сан-Хосе» может быть то, что руководство клуба наблюдает за всей вертикалью и замечает тех, кто делает успехи. Хороший игрок, по его мнению, может подняться до высшей лиги.

«Мне нравится многое из того, что есть в организации «Сан-Хосе Шаркс». Возможно, если вы в младшей лиге, у вас есть генеральный менеджер, помощник генерального менеджера и тренеры, которые наблюдают за тренировками, за играми.

Я был в других местах, где даже если вы играете очень хорошо в младшей лиге, то никто вас не видит. Другие ребята вызываются вместо вас, и вы задаётесь вопросом, что происходит?» — приводит слова Бейли YardBarker.

Напомним, американский хоккеист провёл последний сезон в «Сан-Хосе Шаркс», сыграв в 59 матчах и заработав 14 очков (5+9) — это рекорд в его карьере, поэтому сейчас Бейли намерен показывать результат лучше уже на предсезонных сборах.