«Филадельфия» — самая «боевая» команда в НХЛ благодаря победам Делорье — Sports Handle

Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» стал самым «боевым» клубом в НХЛ по результатам исследования Sports Handle. Это связано с показателем 100% побед тафгая «Филадельфии» Николя Делорье в его 11 драках по ходу сезона.

«Сезон НХЛ-2023/2024 уже позади, и мы с гордостью можем объявить Николя Делорье первым в истории обладателем Кубка Боба Проберта. Трофей, присуждаемый игроку, который проявил самые выдающиеся усилия и мастерство, прибегая к кулачным боям для разрешения споров на льду в Национальной хоккейной лиге», — написано в сообщении Sportshandle.

К тафгаям со 100% побед в не менее чем пяти драках также относятся игрок «Нью-Джерси Дэвилз» Кёртис Макдермид и игрок «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон. Никому, кроме этих троих хоккеистов, не удалось достичь показателя выше 90%.

Лиам О'Брайен из «Юты» и Андреас Энглунд из «Лос-Анджелес Кингз» также дрались 11 раз, но им удалось одержать 36% и 73% побед соответственно.