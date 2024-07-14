Шестёркин рассказал, общается ли с Бобровским

Российский голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, общается ли с соотечественником и вратарём действующего чемпиона НХЛ «Флориды Пантерз» — Сергеем Бобровским.

«Обмениваемся сообщениями по возможности. Так, в плане, поздравил его после того, как они выиграли кубок. Знаю, что было нелегко, когда выиграли три [матча] и три [проиграли]. Но Боб к этому очень долго шёл и полностью заслужил это», — рассказал Шестёркин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, в этом году «Флорида Пантерз» второй сезон подряд стала финалистом плей-офф НХЛ и на этот раз смогла обыграть «Эдмонтон» за семь матчей в серии. Именно Бобровский защищал ворота в седьмом матче и отразил 23 броска по воротам, пропустив лишь одну шайбу.