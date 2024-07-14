Российский хоккеист, левый крайний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пригласил болельщиков на «Матч года», который состоится 20 июля в 14:30 мск.

«Дорогие болельщики, Александр Овечкин! Ждём вас 20.07 на ЦСКА арене будет классный хоккей, много сюрпризов, увидимся там», — сказал Овечкин в видео-приглашении.

По словам одного из организаторов мероприятия — Михаила Сергачёва, билеты на мероприятие имеют большой спрос у болельщиков и любителей хоккея. По его мнению, люди соскучились по звёздам российского и мирового хоккея. Отметим, что на сайте ЦСКА арены все билеты на матч уже проданы.

Ранее был представлен дизайн формы «Матча года» в фиолетово-оранжевых оттенках. В матче сыграют Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов.