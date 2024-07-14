«Не заслуживал там быть». Шестёркин — про попадание на Матч звёзд НХЛ

Российский вратарь Игорь Шестёркин заявил, что не заслуживал быть на Матче звёзд НХЛ, потому что были более достойные игроки.

«Выбрали Панарина, а у него супруга была беременная, поэтому он не смог приехать и меня выбрали вторым эшелоном. Я к этому относился скептически, потому что понимал, что не заслуживаю там находиться, есть ребята, которые [заслуживали больше]. Куик как минимум, там ещё куча вратарей была, которые проводят хороший сезон, но просто находятся в другой конференции и не могли бы у нас играть. И, как понимаю, нужно было выбрать игрока из «Рейнджерс». Но в моём понимании должен был быть Куик.

Выбрали меня, поначалу психологически было тяжело, что не заслужил и так далее. У меня процент отражённых бросков, когда я ехал на Матч звёзд, был 89% вроде бы. Это ужас. У меня даже на тренировках, кажется, больше», — рассказал Шестёркин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, в полуфинале команда Мэттьюса, где играл Шестёркин, по буллитам обыграла команду Куинна Хьюза, за которую играл Никита Кучеров. Шестеркин отразил буллит в исполнении соотечественника.