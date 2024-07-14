Шестёркин оценил уровень своей игры в серии с «Каролиной»

Российский хоккеист, вратарь хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оценил свой уровень игры в серии с «Каролиной Харрикейнз» (4-2) в 1/2 финала конференции Кубка Стэнли.

— Серия с «Каролиной» — твой звёздный час, высший уровень или так нельзя сказать?

— Я бы так не сказал, но психологически чувствовал себя не очень комфортно в этой серии, меня уносило и было много лишних мыслей. Пожалуй, со второго матча я чувствовал себя более-менее спокойно и стабильно, а с «Каролиной», если бы не Крис [Крайдер] (оформил хет-трик. — Прим. «Чемпионата»), то не знаю, как бы всё это закончилось.

Его три гола придали импульс команде, как и мне, что нужно сейчас 100% заканчивать и не давать сравнять счёт в игре и серии. Когда бросал Свечников, до конца матча было 30 или 40 секунд, и там, как говорится, у меня был план и я его придерживался. Я понимал, куда он бросит, и сыграл на инстинктах, — рассказал Шестёркин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, серия завершилась со счётом 4-2 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс», но в следующем этапе с таким же счётом в серии уступили действующим чемпионам «Флориде Пантерз».