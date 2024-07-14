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«Монреаль» может подписать контракт с уроженцем Узбекистана Калиевым

«Монреаль» может подписать контракт с уроженцем Узбекистана Калиевым
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артур Калиев входит в сферу интересов «Монреаля». Клуб желает подписать уроженца Узбекистана, чтобы усилить линию нападения в следующем сезоне. Об этом сообщает Dose.

Журналист НХЛ Адам Прото поместил «Монреаль» в тройку команд, которым было бы логичнее всего приобрести именно Калиева. В прошедшем сезоне Калиев заработал 15 очков (7+8) в 51 игре, однако это не весь потенциал форварда и он может быть более результативен, если перейдёт в «Монреаль», где достигнет более высокого уровня игры.

На данный момент клуб задрафтовал Ивана Демидова, подписал Юрая Слафковски на восьмилетний контракт и достиг соглашения с Алексом Барре-Буле, однако не исключён и тот факт, что Калиев также будет подписан.

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