Александр Овечкин рассказал, за кого болеет в финале Евро-2024

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал, за кого болеет в финале чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Матч он смотрит вместе с нападающим «Ак Барса» Дмитрием Яшкиным. Встреча проходит в эти минуты, счёт не открыт — 0:0.

«Сейчас будем смотреть футбол. Я за Испанию», — сказал Овечкин в видео, опубликованном Яшкиным до начала игры.

На стадии полуфинала Евро-2024 Англия победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.

Действующим чемпионом является сборная Италии, обыгравшая Англию в 2021 году.