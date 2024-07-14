Александр Овечкин рассказал, за кого болеет в финале Евро-2024

Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал, за кого болеет в финале чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Матч он смотрит вместе с нападающим «Ак Барса» Дмитрием Яшкиным. Встреча проходит в эти минуты, счёт не открыт — 0:0.
«Сейчас будем смотреть футбол. Я за Испанию», — сказал Овечкин в видео, опубликованном Яшкиным до начала игры.
На стадии полуфинала Евро-2024 Англия победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.
Действующим чемпионом является сборная Италии, обыгравшая Англию в 2021 году.
- 14 июля 2024
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