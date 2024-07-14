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Александр Овечкин рассказал, за кого болеет в финале Евро-2024

Александр Овечкин рассказал, за кого болеет в финале Евро-2024
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Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал, за кого болеет в финале чемпионата Европы — 2024, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Матч он смотрит вместе с нападающим «Ак Барса» Дмитрием Яшкиным. Встреча проходит в эти минуты, счёт не открыт — 0:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Англия
1:0 Уильямс – 47'    

«Сейчас будем смотреть футбол. Я за Испанию», — сказал Овечкин в видео, опубликованном Яшкиным до начала игры.

На стадии полуфинала Евро-2024 Англия победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.

Действующим чемпионом является сборная Италии, обыгравшая Англию в 2021 году.

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