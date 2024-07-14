Шестёркин рассказал, болельщики какого клуба НХЛ морально давят во время матчей

Российский голкипер, играющий в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс», Игорь Шестёркин заявил, что болельщики «Питтсбург Пингвинз» выкрикивают устрашающие фразы во время матчей.

«Питтсбург». На выезде болельщики команды пытаются тебя морально задавить, уничтожить. Они кричали устрашающе, думали, что это работает, потому что две игры подряд меня меняли. Но замены были не из-за них, а из-за того, что не шла игра.

Потом для меня это стало дополнительной мотивацией. Если пытаются что-то кричать, то мне, наоборот, хочется ещё больше их обыграть, чтобы они больше не радовались», — рассказал Шестёркин в выпуске подкаста на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, обе команды играют в одном дивизионе. «Питтсбург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ занял 10-е место и не смог попасть в плей-офф. «Рейнджерс» в минувшем сезоне дошли до этапа финала конференции.