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Олег Браташ ответил, какая задача у тренеров МХЛ первостепенная

Олег Браташ ответил, какая задача у тренеров МХЛ первостепенная
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал, что для тренера молодёжной команды первостепенен не результат, а подготовка к КХЛ.

— Что главное для тренеров команд МХЛ: результат или подготовка игроков для КХЛ?
– Конечно, второе. Но это не значит, что команды МХЛ не должны стремиться к результату. Игроки растут и прибавляют, чтобы достигнуть какой-то цели. А цель в хоккее, как и в любом виде спорта, одна: победа. Здесь одно от другого неотделимо. Стремясь к победам, игроки растут. Конечная цель – развить их и как можно лучше подготовить ко взрослому хоккею, — приводит слова Браташа официальный сайт МХЛ.

Напомним, в этом году фарм-клуб «Лады» «Ладья» завершил выступление в МХЛ на этапе плей-ин, уступив в серии 1-2 екатеринбургскому «Авто».

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