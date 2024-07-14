Шестёркин рассказал, как 20-летний Мирошниченко пытался вывести его перед матчем плей-офф

Российский вратарь, играющий в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс», Игорь Шестёркин рассказал, как нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко пытался вывести его на конфликт.

«Меня не то что выводит, это придаёт больше концентрации, но иногда даже забавно. Свечников постоянно говорит, что сейчас мне забьёт. Ваня Мирошниченко перед третьей или четвёртой [игрой]… Как понимаю, его попросили, но я всегда по-особенному настраиваюсь на матч, у меня всё идёт по накатанной.

Вижу, что он на меня едет, смотрит вдоль красной линии и что-то собирается сказать. Я как бы уже матёрый волк… Он мне начал говорить, мол, давай, запусти в ближний, дальний. Я отвечаю: «Ты билеты уже забронировал»? (смеётся). Он как-то не ожидал», — рассказал Шестёркин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, 20-летний Мирошниченко подписал трёхлетний контракт с «Вашингтоном» в 2023 году. За сезон он набрал 6 очков (2+4) в 21 игре.