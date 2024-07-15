Шестёркин рассказал, что говорил ему Трочек после серии с «Флоридой»

Голкипер американского клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, о чём ему говорил Винсент Трочек после завершения серии с «Флоридой Пантерз» в финале конференции.

— После вылета от «Флориды» камера выхватила момент, когда тебе что-то говорит Трочек. Что там было, что-то вроде «Игорь, извини, ты был лучшим, а мы тебя подвели».

— Что-то в этом роде, да. Меня тоже эмоции переполняли. Он сказал, что был хороший забег, и поблагодарил за сезон, сказал спасибо за возможность, что мы так далеко зашли. Всё в таком роде, чтобы я не расстраивался, — рассказал Шестёркин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» завершил выступление в плей-офф НХЛ, уступив действующему чемпиону «Флориде Пантерз» 2-4 в серии.