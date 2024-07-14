«Каролина» подписала контракт с 18-летним Домиником Бадинкой

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» подписал контракт с Домиником Бадинкой. Генеральный менеджер клуба Даррен Йорк прокомментировал подписание контракта с хоккеистом.

«Доминик — защитник, который обладает хорошей длиной и подвижностью. Он очень хорошо играл в 18 лет против жёсткой конкуренции в Швеции в прошлом сезоне, и мы рады, что он сделает следующие шаги в своём развитии», — приводит слова Йорка официальный сайт «Каролины».

Бадинка получит $ 775 тыс. на уровне НХЛ и $ 85 тыс. на уровне Американской хоккейной лиги (АХЛ) за все три сезона, а сделка будет включать подписные бонусы на сумму $ 282 150. Бадинка был выбран «Каролиной» во втором раунде 34-м в общем зачёте минувшего драфта НХЛ.