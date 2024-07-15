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Шестёркин ответил на вопрос о конфликтах с Кросби

Шестёркин ответил на вопрос о конфликтах с Кросби
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ответил на вопрос о конфликте с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Почему у тебя постоянные конфликты с Кросби, это соперничество?

— Персонально нет. «Питтсбург» и «Рейнджерс» — это большая афиша. Многие ждут эти матчи. Кросби — великий спортсмен. Просто я вышел за ворота, он толкнул меня, но я не знал, что это он, толкнул в ответ. На этом всё закончилось, не было такого, что давай подерёмся. После игры он сказал, что всё это приветствует, ему это понравилось и поблагодарил за баттл.

История тянется с лакросса? Раз его упомянули, но, возможно, меня не правильно поняли. Я не против, пробуйте, это красиво, но, вратарь такое пытается поймать головой, если ты попадаешь под маску, то это как бы удаление до конца, но не так, что за попытку лакросса», — рассказал Шестёркин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025 по мнению The Athletic.

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