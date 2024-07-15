Игорь Шестёркин ответил на вопрос о продлении контракта с «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

— Агенты разговаривают с руководством, я в это не лезу, у меня ещё год контракта.

— Если ты станешь самым высокооплачиваемым вратарём мира, как это повлияет на тебя? Тем более там контракт на восемь лет?

— Как это будет на русском? (смеётся). Не особо хотелось бы лезть в эту тему, пускай большие дяди разговаривают… У меня будет разговор на эту тему, что бы хотелось поменять, что отлично, что плохо. Думаю, когда вернусь обратно, это не телефонный разговор», — рассказал Шестёркин в видео на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025 по мнению The Athletic.