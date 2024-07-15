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Шестёркин рассказал, как в Северной Америке оценили серию «Рейнджерс» с «Флоридой»

Шестёркин рассказал, как в Северной Америке оценили серию «Рейнджерс» с «Флоридой»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оценил серию финала Восточной конференции с «Флоридой», за которую выступает российский вратарь Сергей Бобровский. «Пантерз» обыграли «синерубашечников» в серии из шести матчей и прошли в финал Кубка Стэнли, где оказались победителями и впервые в истории клуба завоевали главный трофей НХЛ.

— В России противостояние «Флориды» и «Рейнджерс» преподносили как битву за звание лучшего вратаря страны.
— Думаю, это больше для журналистов. В Америке писали, что это дуэль двух друзей — Панарина и Бобровского. Это была просто игра за выход в финал Кубка Стэнли. Две хорошие команды, — рассказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025 по мнению The Athletic.

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