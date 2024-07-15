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«Эти дебилы отняли у наших детей мечту». Фетисов — об отстранении России от соревнований

«Эти дебилы отняли у наших детей мечту». Фетисов — об отстранении России от соревнований
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов резко высказался об отстранении сборной России от международных соревнований. Российская сборная по хоккею была отстранена от международных турниров по решению ИИХФ с 2022 года.

«Дети тренируются по восемь часов в день, потому что у них есть мечта. Мечту у наших детей эти дебилы, извините, отняли. Я играл в период холодной войны, но нас никто не мог ни в чём ущемить. И когда все вставали, когда играл наш гимн — это была самая большая победа. Нас ненавидели, но вставали под наш гимн. Надо понимать — хотим ли мы подстраиваться под кого-то или мы хотим, чтобы нас уважали. Закон силы гласит: сам себя не уважаешь, тебя уважать никто не будет», — сказал Фетисов на выступлении в лектории «Знание» в рамках VK Fest в «Лужниках».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

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