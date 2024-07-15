Диц — о провальном сезоне ЦСКА: думали, что соберёмся к плей-офф. Но попали на «Локомотив»

Защитник «Авангарда» Даррен Диц заявил, что в прошлом сезоне ЦСКА так и не удалось найти свою игру. Игрок обороны в составе армейского клуба уступил «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина в пяти матчах.

«Было несколько месяцев, чтобы осмыслить это. Не то чтобы мы что-то не сделали, просто другие клубы тоже добавили. Да, мы думали, что соберёмся к плей-офф, понимали, что провели не на своём уровне всю регулярку. Но попали на «Локомотив» в первом раунде, Ярославль здорово сыграл. Мы просто не могли пройти их. Хотя первый матч серии выиграли, подумали, что мы вернулись. Но затем они побеждали по делу. Не могли переломить ход матчей, вовремя забить, выстоять в меньшинстве…Такие моменты, которые не складывались в нашу пользу, как в предыдущие сезоны», — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.