«Планировал остаться». Диц — об обстоятельствах ухода из ЦСКА при действующем контракте

Защитник «Авангарда» Даррен Диц рассказал об обстоятельствах ухода из ЦСКА при действующем контракте.

— Как узнали и отнеслись к решению ЦСКА расстаться с вами? У вас ведь был действующий контракт.

— Разные эмоции. Я планировал остаться, хотел продолжать играть там. При этом я понимал, опять же, ответственность. В ЦСКА была задача только выиграть Кубок Гагарина. Когда этого не произошло, мы поняли в коллективе, что будут изменения в составе. В том числе и я.

Мы профессионалы. Я принял это правильно, клуб тоже поступил очень справедливо. Они сообщили мне заранее, дали мне возможность найти удачное продолжение карьеры и всячески помогали мне в этом. Так что за это я ЦСКА тоже благодарен, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.