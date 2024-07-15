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«Планировал остаться». Диц — об обстоятельствах ухода из ЦСКА при действующем контракте

«Планировал остаться». Диц — об обстоятельствах ухода из ЦСКА при действующем контракте
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Защитник «Авангарда» Даррен Диц рассказал об обстоятельствах ухода из ЦСКА при действующем контракте.

— Как узнали и отнеслись к решению ЦСКА расстаться с вами? У вас ведь был действующий контракт.
— Разные эмоции. Я планировал остаться, хотел продолжать играть там. При этом я понимал, опять же, ответственность. В ЦСКА была задача только выиграть Кубок Гагарина. Когда этого не произошло, мы поняли в коллективе, что будут изменения в составе. В том числе и я.

Мы профессионалы. Я принял это правильно, клуб тоже поступил очень справедливо. Они сообщили мне заранее, дали мне возможность найти удачное продолжение карьеры и всячески помогали мне в этом. Так что за это я ЦСКА тоже благодарен, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарреном Дицем читайте на «Чемпионате»:
«Стал меньше забивать, но у меня два Кубка Гагарина!» Интервью с топ-новичком «Авангарда»
Эксклюзив
«Стал меньше забивать, но у меня два Кубка Гагарина!» Интервью с топ-новичком «Авангарда»
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