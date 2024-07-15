«Есть у меня одна заготовочка». Шестёркин заявил, что хочет забросить шайбу в матче НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что хочет забросить шайбу в матче НХЛ. Россиянин неоднократно по ходу сезона в концовках матчей делал попытки забросить шайбу в пустые ворота соперников, но пока ни разу ему это не удалось.

«Забросить шайбу? Не сказал бы, что это цель. Если есть возможность и не во вред команде, то почему бы и нет. Другие цели совсем. Да, есть у меня одна заготовочка (улыбается). Если забью на «Мэдисоне» — одно, на другой арене — другое (улыбается). Есть ряд команд в гостях, где бы я хотел забить», — рассказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025 по мнению The Athletic.