ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Есть у меня одна заготовочка». Шестёркин заявил, что хочет забросить шайбу в матче НХЛ

«Есть у меня одна заготовочка». Шестёркин заявил, что хочет забросить шайбу в матче НХЛ
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что хочет забросить шайбу в матче НХЛ. Россиянин неоднократно по ходу сезона в концовках матчей делал попытки забросить шайбу в пустые ворота соперников, но пока ни разу ему это не удалось.

«Забросить шайбу? Не сказал бы, что это цель. Если есть возможность и не во вред команде, то почему бы и нет. Другие цели совсем. Да, есть у меня одна заготовочка (улыбается). Если забью на «Мэдисоне» — одно, на другой арене — другое (улыбается). Есть ряд команд в гостях, где бы я хотел забить», — рассказал Шестёркин в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Ранее сообщалось, что Шестёркин — главный претендент на «Везину» в сезоне-2024/2025 по мнению The Athletic.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android