«В Питере 200 человек на матч ходило». Сушинский вспомнил переход из СКА в «Авангард»

Бывший нападающий и президент «Авангарда» Максим Сушинский вспомнил о своём переходе в «Авангард» из СКА в 1996 году.

«Меня Омск здорово принял, болельщики полюбили, в команде стал своим. Очень комфортно, и всегда хотелось на лёд выходить, постоянно полные трибуны, по пять с лишним тысяч.

Для меня это вообще было как глоток свежего воздуха. Большая разница с Питером, где тогда собиралось по 200–300 человек на матч. Играть при заполненном стадионе, где много людей, которые постоянно кричат и гонят тебя вперёд, очень приятно. Ну и в те годы «Авангард» дома практически не проигрывал, какие-то редкие матчи можно вспомнить. Такие осечки считалась уже чрезвычайной ситуацией», – цитирует Сушинского «Спорт уик-энд».

Сушинский является уроженцем Ленинграда. Бывший форвард выступал за СКА с 1990 по 1996 год и с 2006 по 2011 год. За омский «Авангард» играл с 1996 по 2005 год. Сушинский является чемпионом мира в составе сборной России в 2008 году.