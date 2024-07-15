ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Диц: после разговора с Веем процесс перехода в «Авангард» пошёл очень быстро

Диц: после разговора с Веем процесс перехода в «Авангард» пошёл очень быстро
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Авангарда» Даррен Диц рассказал, что принять решение о переходе в омский клуб ему помог нападающий Линден Вей.

«Как только я узнал, что не буду играть в ЦСКА, уже возник интерес со стороны «Авангарда». В следующие пару дней я общался с другими легионерами, в том числе с Линденом Веем. Он меня и спросил, рассматриваю ли я всерьёз вариант переехать в Омск. Я ответил положительно, и после этого разговора Вей связался с главным тренером и всё закрутилось, пошло очень быстро. Были диалоги с агентом, с Сергеем Звягиным, мы отлично пообщались, и я довольно быстро принял решение.

— Повлияла ли близость Омска к Астане?
— Нет, если честно. Это плюс для нас, так как Астана – это дом нашей семьи. Но всё равно особо не влияет, час или два лететь дотуда. Просто дополнительный бонус, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарреном Дицем читайте на «Чемпионате»:
«Стал меньше забивать, но у меня два Кубка Гагарина!» Интервью с топ-новичком «Авангарда»
Эксклюзив
«Стал меньше забивать, но у меня два Кубка Гагарина!» Интервью с топ-новичком «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android