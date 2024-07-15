Диц: после разговора с Веем процесс перехода в «Авангард» пошёл очень быстро

Защитник «Авангарда» Даррен Диц рассказал, что принять решение о переходе в омский клуб ему помог нападающий Линден Вей.

«Как только я узнал, что не буду играть в ЦСКА, уже возник интерес со стороны «Авангарда». В следующие пару дней я общался с другими легионерами, в том числе с Линденом Веем. Он меня и спросил, рассматриваю ли я всерьёз вариант переехать в Омск. Я ответил положительно, и после этого разговора Вей связался с главным тренером и всё закрутилось, пошло очень быстро. Были диалоги с агентом, с Сергеем Звягиным, мы отлично пообщались, и я довольно быстро принял решение.

— Повлияла ли близость Омска к Астане?

— Нет, если честно. Это плюс для нас, так как Астана – это дом нашей семьи. Но всё равно особо не влияет, час или два лететь дотуда. Просто дополнительный бонус, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.