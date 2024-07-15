Диц: по большому счёту мне нужно будет «кормить» шайбами Ткачёва и Буше — вот и всё!

Защитник «Авангарда» Даррен Диц поделился ожиданиями от игры в первом звене омского клуба с нападающими Владимиром Ткачёвым и Ридом Буше.

— Вам предстоит играть вместе с Ткачёвым и Буше – возможно, лучшими нападающими КХЛ. Предвкушаете?

— Я знаю, как тяжело играть против них, поэтому с удовольствием буду играть за них. Думаю, мы без проблем найдём общий язык. По большому счёту мне нужно будет «кормить» их шайбами и смотреть, что они делают, – вот и всё (смеётся)!

— Против них действительно так тяжело играть?

— Вот возьмём большинство «Авангарда». Все знают, что шайбу доставят Ткачёву, а потом Буше будет бросать. Но никто не может это остановить! Они вдвоём просто умеют найти эту линию, Вова может раздавать передачи любой сложности, а Рид не упускает момент. Кажется, он никогда не промахивается! — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.