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Диц: по большому счёту мне нужно будет «кормить» шайбами Ткачёва и Буше — вот и всё!

Диц: по большому счёту мне нужно будет «кормить» шайбами Ткачёва и Буше — вот и всё!
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Защитник «Авангарда» Даррен Диц поделился ожиданиями от игры в первом звене омского клуба с нападающими Владимиром Ткачёвым и Ридом Буше.

— Вам предстоит играть вместе с Ткачёвым и Буше – возможно, лучшими нападающими КХЛ. Предвкушаете?
— Я знаю, как тяжело играть против них, поэтому с удовольствием буду играть за них. Думаю, мы без проблем найдём общий язык. По большому счёту мне нужно будет «кормить» их шайбами и смотреть, что они делают, – вот и всё (смеётся)!

— Против них действительно так тяжело играть?
— Вот возьмём большинство «Авангарда». Все знают, что шайбу доставят Ткачёву, а потом Буше будет бросать. Но никто не может это остановить! Они вдвоём просто умеют найти эту линию, Вова может раздавать передачи любой сложности, а Рид не упускает момент. Кажется, он никогда не промахивается! — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарреном Дицем читайте на «Чемпионате»:
«Стал меньше забивать, но у меня два Кубка Гагарина!» Интервью с топ-новичком «Авангарда»
Эксклюзив
«Стал меньше забивать, но у меня два Кубка Гагарина!» Интервью с топ-новичком «Авангарда»
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