Инсайдер НХЛ считает, что Драйзайтль получит контракт, сопоставимый с соглашением Мэттьюса

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта высказался о будущем контракте Леона Драйзайтля с «Эдмонтоном» и сравнил его с соглашением, которое подписал элитный снайпер «Торонто» Остон Мэттьюс на четыре года с кэпхитом $ 13,25 млн. Текущий контракт немецкого форварда на $ 8,5 млн в год истекает по окончании сезона-2024/2025.

«Стороны продолжают переговоры. Если ничего не изменится, то, скорее всего, мы увидим продление контракта на уровне Остона Мэттьюса. Ожидаю, что соглашение будет подписано сроком от трёх до пяти лет, но не восемь», – цитирует инсайдера The Fourth Period.

В прошедшем регулярном чемпионате немец провёл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.