«Тщательно изучим опыт чемпионов». Ротенберг оценил победы Аргентины и Испании в футболе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победы сборной Аргентины на Кубке Америки по футболу и сборной Испании на Евро-2024. Специалист считает, что хоккейный тренер может взять на вооружение некоторые моменты игры успешных футбольных команд.

«С огромным интересом следил за футбольными Евро и за Копа Америка. Уверен, что хоккейный тренер может почерпнуть много полезного в других видах спорта, особенно в футболе. Победы Аргентины и особенно Испании ещё раз доказали, что на долгой дистанции можно добиться результата, только если делаешь ставку на активную игру, на атаку.

Аргентинцы взяли своё ещё и за счёт железного характера — это ещё одна черта чемпионских команд. В своё время к нам в Хоккейный город приезжал Диего Марадона и я в личном общении убедился, какая мощная харизма, какой сильный характер у иконы аргентинского футбола. Душа Марадоны живёт в футболе его сборной, в игре Месси.

Испанцы усовершенствовали тики-таку, добавили в неё сумасшедшие скорости Ямаля и Уильямса и забили рекордные 15 голов за один турнир. Это была настоящая феерия атакующего футбола! Англичане с их оборонительным стилем боролись как могли, но шансов у них не было. Чуть больше везения в завершении — и победа Испании стала бы крупной. Мы тщательно изучим опыт чемпионов, нужно использовать каждую возможность для того, чтобы стать лучше», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, Аргентина в финале Копа Америка обыграла сборную Колумбии в дополнительное время со счётом 1:0. Испанская сборная праздновала победу над Англией со счётом 2:1 в финале чемпионата Европы по футболу — 2024.