«В Америке перестал получать удовольствие от хоккея». Диц — о причине переезда в КХЛ

Защитник «Авангарда» Даррен Диц заявил, что принял решение о переезде в КХЛ после четырёх сезонов игры в АХЛ, где он перестал получать удовольствие от хоккея.

«Когда я принял решение о переезде, то уже четыре сезона отыграл в АХЛ, и хоккей для меня стал невесел. Я перестал получать удовольствие и не прогрессировал. Поэтому хотел что-то новое. Тогда я уже слышал, что есть такая лига КХЛ, мне было это очень интересно. И когда появилась возможность продолжить там карьеру, то это было не только про хоккей. Я хотел познакомиться с другой жизнью, другой культурой. И от этого я получал даже большее удовольствие, и, соответственно, показывал хорошую игру. Когда человек счастлив, это видно везде – и в жизни, и на работе, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.