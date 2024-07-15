ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В Америке перестал получать удовольствие от хоккея». Диц — о причине переезда в КХЛ

«В Америке перестал получать удовольствие от хоккея». Диц — о причине переезда в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Авангарда» Даррен Диц заявил, что принял решение о переезде в КХЛ после четырёх сезонов игры в АХЛ, где он перестал получать удовольствие от хоккея.

«Когда я принял решение о переезде, то уже четыре сезона отыграл в АХЛ, и хоккей для меня стал невесел. Я перестал получать удовольствие и не прогрессировал. Поэтому хотел что-то новое. Тогда я уже слышал, что есть такая лига КХЛ, мне было это очень интересно. И когда появилась возможность продолжить там карьеру, то это было не только про хоккей. Я хотел познакомиться с другой жизнью, другой культурой. И от этого я получал даже большее удовольствие, и, соответственно, показывал хорошую игру. Когда человек счастлив, это видно везде – и в жизни, и на работе, — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дарреном Дицем читайте на «Чемпионате»:
«Стал меньше забивать, но у меня два Кубка Гагарина!» Интервью с топ-новичком «Авангарда»
Эксклюзив
«Стал меньше забивать, но у меня два Кубка Гагарина!» Интервью с топ-новичком «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android